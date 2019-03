COMTOIS-WILSON, Dorothy Mary



Au CHUL, le 20 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Dorothy Mary Wilson, fille de feu dame Desneige Dallaire et de feu monsieur Thomas Wilson. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Comtois et la conjointe de monsieur Henri Parent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 12h à 13h. Elle laisse dans le deuil, outre son conjointe Henri; ses enfants: Pierre (feu Lise Morneau), Gisèle (feu Reynald Lachance), Diane (Michel Latreille), Richard (Maryse Tremblay), Denise (Claude Gratton), Michelle (Donald Lavallée), Nicole (Jacques Bilodeau), Jacques (Nathalie Jobin) et Daniel; les enfants d'Henri: Johanne, Bernard et Christian; elle laisse le deuil ses petits- enfants: Sophie, Dany, Pierrot, Michel, Alain, Sonia, Nathacha, Stéphane, Martin, Claudia, Anthony, Danika, Diane, Gabriel, Alexandre, Karl-Alexandre, Natacha et Cindy; ses arrière-petits-enfants; ses frères et ses sœurs et ses beaux-frères, ses belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital le CHUL pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.