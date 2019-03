SAVARD, Réjeanne



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 2 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Réjeanne Savard, fille de feu M. Roger Savard et de feu dame Valérie Tremblay. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Grégoire de Montmorency. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 19h à 20h20.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Suzanne (Jacques Plante) et Céline; son neveu Frédéric (Denise Roy) et sa nièce Valérie (Denis Larochelle), ses petits-neveux: Émile, Rosalie et Alice Plante, Félix, Juliette et Maxime Larochelle ainsi que plusieurs oncles tantes, cousins et cousines. La famille aimerait remercier la Dre Hourya Zihri et le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués et souligner l'attachement très spécial qu'ils avaient pour Réjeanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'innovation Sociale / Centre d'hébergement St-Antoine, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec, QC G1N 2W1 418 691-0766 www.fondationfais.org