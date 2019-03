LEFEBVRE, Gérard



Au CHU de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gérard Lefebvre, époux de dame Marie-Marthe Dumoulin, fils de feu dame Antoinette Lamontagne et de feu monsieur Odina Lefebvre. Il demeurait à Loretteville (Québec). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 14h45 etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Ambroise ultérieurement, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son épouse Marie-Marthe Dumoulin; ses enfants: feu Francyne, Hélène, Linda (Luc Julien), Lyz (Manon Robert); ses petits-enfants: Mélanie Lefebvre, Cindy Whiteman, Faye Whiteman et Brandon Julien; ses arrière-petits-enfants: Luis Emmanuel, Mia, Anafay, Noah, Elle. Il était le frère de Lionel, Louis, Denise (Adrien Bégin), feu Lucille (Paul-Henri Leclerc), feu André (feu Nicole Bissonnette), feu Jean-Paul (Rachelle Larrivée) feu Bernadette; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Armand Dumoulin, Hélène Dumoulin (Paul Gingras), Jeannine Dumoulin (Paul Largess), Georges Dumoulin, Mado Dumoulin (Marc Boissinot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du 13e étage de l'Hôtel-Dieu pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués ainsi que le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église au salon lors des condoléances.