Ces influenceuses nous montrent comment porter du léopard sans avoir l'air quétaine

Les imprimés animaliers sont plus présents dans les magasins que jamais, et on se demande parfois si on devrait plonger dans la tendance et se procurer une pièce de vêtements aux motifs de léopard, de zèbres ou de serpents.

Heureusement, plusieurs influenceuses québécoises ont adopté la tendance de l’imprimé «cheetah» et nous montrent comment styler ces pièces qui peuvent parfois passer du côté de la quétainerie sans le vouloir...

Ces 7 influenceuses nous montrent des façons originales de porter cet imprimé tout en ayant l’air stylées!

Emy-Jade Greaves

Celles qui sont un peu plus frileuses d’adopter l'imprimé de léopard peuvent faire comme Emy-Jade et simplement agrémenter leur chignon d’un beau chouchou!

Chouchou léopard, 3$, brandymelville.com

Noémie Lacerte

On adore le look all black de Noémie, qui vient vraiment donner toute l’attention à sa chemise imprimée.

Chemise léopard, 40$. zara.com

Cindy Cournoyer

Celles qui osent peuvent adopter le look de Cindy en portant du léopard de la tête aux pieds!

Robe lingerie léopard, 25$, forever21.com

Maud Poulin

Un petit sac léopard est le parfait accessoire pour n’importe quel kit, puisque l’imprimé s’agence avec TOUT!

Sac en vinyle, 46$, zara.com

Lucie Rhéaume

On adore la jupe flowy de Lucie qu’elle a agencée avec un haut écourté. Un ensemble parfait pour la saison chaude qui s’en vient (trop tranquillement!).

Jupe midi léopard, 72$, urbanoutfitters.com

Cassandra Bouchard

Pour celles qui sont encore en mode hivernal, on se procure un manteau en fausse fourrure de léopard pour être au chaud ET stylées!

Manteau en fausse fourrure, 99$, hm.com

