FILION, Gisèle



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Gisèle Filion survenu le 19 février 2019 à l'Hôpital St-Sacrement. Fille de feu madame Irène Desrochers et de feu monsieur Raymond Filion, elle était âgée de 79 ans et demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane Paiement (Fathia Lakhal), le père de son fils, François Paiement (Monique Bisson); son frère Étienne (Monique Riopelle), sa sœur Louise (Gilles Bernier), sa belle-sœur Paulette Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Claude Paquin. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères : Camille et Robert et sa belle-sœur Rosane Legault. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Le St-Patrick et au personnel de l'unité des soins palliatifs du CHU de Québec/Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Qc Téléphone: 418 656-6241, poste 2, Courriel: info@diabec.com, Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, Téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.