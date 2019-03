Chevaliers et Blizzard ont hâte d'en découdre

La rivalité entre les Chevaliers de Lévis et le Blizzard du Séminaire Saint-François connaîtra de nouveaux rebondissements au cours des prochains jours alors que les deux clubs de hockey midget AAA de la région de Québec s’affronteront en quarts de finale des séries.

Le premier épisode se déroulera vendredi soir à l’Aquaréna de Charny. Le deuxième match de cette confrontation au meilleur de cinq rencontres aura lieu dimanche après-midi, toujours au même endroit.

Pendant que les Chevaliers rééditaient le livre des records, le Blizzard a évolué loin des projecteurs, terminant la campagne au sixième rang du classement général. Mais peu importe, ce duel à saveur régionale promet son lot d’émotions.

«Ça va être le fun. Les gradins seront remplis, autant ici qu’à Saint-Augustin. L’ambiance va être électrique. Ce sera une belle expérience pour nos joueurs. Il y a toujours une rivalité entre nous et SSF», exposait à la veille du début des hostilités le pilote des champions de la saison régulière, Mathieu Turcotte.

En 2017, le Blizzard, premier au classement, avait envoyé ses rivaux de la Rive-Sud en vacances en six matchs en demi-finale avant de décrocher le titre éliminatoire une quinzaine de jours plus tard. Seuls deux joueurs des éditions actuelles, Jacob Bernard (Chevaliers) et le capitaine Fabrice Drouin (Blizzard), ont vécu cette bataille des deux rives.

«Peu importe la fiche des équipes, je m’attends à de l’émotion. C’est une rivalité naturelle. Il y a deux ans, bonne série, émotive... du beau hockey des deux bords. Quand les deux équipes s’affrontent, je pense que c’est bon et bien hâte de participer...

Une deuxième chance pour le Blizzard

Éliminé au premier tour par les Grenadiers de Châteauguay, le Blizzard est revenu en vie en remportant le match de la deuxième chance à l’arraché 4-3 aux dépens des Élites de Jonquière, mercredi soir, grâce à trois buts en l’espace de cinq minutes au troisième tiers. Turcotte et ses adjoints étaient rivés à leur écran.

Foi de Frédéric Parent, ses hommes ont vite oublié leur déconfiture contre Châteauguay et sont prêts à en découvre avec la machine de guerre que représentent les Chevaliers, qui ont signé trois gains par blanchissage contre Charles-Lemoyne en première ronde, une nouvelle marque en séries.

«On est rendu un peu ailleurs. On n’a plus à penser à ce qui s’est passé en première ronde. Au contraire. On doit se concentrer ce qu’on à faire avec la préparation nécessaire [...] Il faut oublier, mais d’un autre côté, il faut apprendre de ça. Cela dit, que l’équipe soit 41-1 ou que ce soit la paroisse de Saint-Stanislas, on se concentre sur ce qu’on a à faire», a répondu l’entraîneur-chef du Blizzard.

Série difficile ?

Les Chevaliers se méfient d’ailleurs de leurs adversaires de la Rive-Nord bien qu’ils aient remporté l’ensemble des matchs à la régulière entre les deux équipes.

«Ça ne va pas être facile. Le SSF a beaucoup à prouver avec ce qui est arrivé en première ronde. Ils ont deux bons trios offensifs, un excellent avantage numérique et ce sera une série difficile pour nous», a observé Turcotte qui enverra Thomas Couture entre les poteaux, son gardien qui fortement contribué au balayage historique au premier tour.