Comment un odomètre fonctionne-t-il?

Un odomètre est l’appareil qui mesure la distance parcourue. Dans un véhicule, l’odomètre fait partie des informations essentielles apparaissant sur le tableau de bord. Mais comment exactement fonctionne-t-il? Comment les chiffres magiques apparaissent-ils au juste?

Comme beaucoup de choses, les odomètres ont subi le changement vers le numérique. Ainsi, il y a deux grands systèmes de fonctionnement pour l’odomètre: le mécanique et l’électronique.

Mais tout d’abord, parlons du principe même de l’odomètre. Une roue, en contact avec le sol est rattachée à un train d’engrenages qui, en étant actionné, résulte en un affichage de chiffres. Les circonférences de la roue en contact avec le sol et des rouages de l’engrenage par rapport à la distance parcourue sont savamment calculés, afin que tout soit bien calibré.

Odomètre mécanique

Sur une (vieille) voiture, un câble flexible transmet la rotation de la roue de la boîte de transmission à l’odomètre. Par la suite, un système de rouages se rend jusqu’à l’affichage du tableau de bord. Par exemple, certains odomètres de voiture sont calibrés à 1050:1, ce qui signifie qu’une roue devait tourner 1050 fois pour que l’odomètre enregistre 1 kilomètre.

Dans ce genre de voiture, il est possible de falsifier le compte de l’odomètre en faisant reculer la voiture, exactement comme dans le film Ferris Bueler’s Day Off.

Un peu plus récemment, le câble flexible a été remplacé par un capteur de vitesse de roue, mais sans que l’affichage soit modifié (autrement dit, l’affichage se fait toujours de manière analogique). Ce capteur convertit un signal mécanique à un signal électrique qui va directement au tableau de bord. Il a une double fonction: il indique à la fois la vitesse et la distance parcourue par le véhicule. Sur des véhicules avec ce genre d’odomètre, peu importe si on avance ou on recule: l’odomètre continue à accumuler les kilomètres.

Odomètre numérique

Dans les voitures récentes, ce sont des ordinateurs qui calculent et qui transmettent la distance parcourue en fonction de la rotation d’une des roues. Tout ça est évidemment programmé. C’est l’unité de contrôle monteur (en anglais «engine control unit» ou plus simplement «ECU») qui transmet cette donnée (et plusieurs autres) au tableau de bord.

Ainsi, une personne habile avec des connaissances en informatique peut falsifier le kilométrage affiché à l’odomètre d’un véhicule.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page de How Stuff Works sur les odomètres et cette vidéo de réparation d’odomètre.

