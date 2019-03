BELLEAU, Louise



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 1er mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Louise Belleau, fille de feu Arthur Belleau et de feu Emérilda Boucher. Elle demeurait à Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur: Serge Belleau (Nicole Martineau), Michèle Belleau (Paul-André Olivier), Yves Belleau (Louise Allard) et Gaétan Boucher (Murielle Duguay); ses neveux et nièces: Maxime Belleau (Mélissa Morrison), Marianne Belleau, Steeve Olivier (Sarah Portelance), Annie Olivier (André Tessier), Mélissa Belleau (Kevin Ouellet) et Jonathan Belleau (Cindy-Ève Lachance); ses petits-neveux et petites-nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. Sa famille tient à remercier tous ses proches et ses ami(e)s qui lui ont apporté du support lors de leurs visites. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr). La famille vous accueillera aule samedi 9 mars à compter de 10h.L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière de Saint-Rédempteur.