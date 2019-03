Deux signatures chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont accordé un contrat d’un an au receveur de passes Alex Morrison et au joueur de ligne offensive Jarvis Harrison, jeudi.

Morrison a joué avec les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique en 2017 avant de prendre part au camp d'entraînement des Alouettes. Cette année-là, il a capté deux ballons pour 18 verges en deux matchs préparatoires. Une blessure a tenu à l’écart le choix de quatrième tour - le 29e au total - de l’équipe montréalaise l’an passé.

Pour sa part, Harrison a participé à deux matchs avec les Roughriders de la Saskatchewan en 2018. Le natif de Navasota, au Texas, a joué pour les Aggies de l'Université Texas A&M dans les rangs universitaires. Il a été partant pour toutes les parties sur la ligne offensive en 2012 et 2013. Le joueur de 27 ans a été un choix de cinquième ronde des Jets de New York en 2015 et s’est aussi retrouvé dans l'organisation des Buccaneers de Tampa Bay.