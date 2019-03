MATTE, Lucille



Au CHSLD de Limoilou, le 16 février 2019, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Lucille Matte, épouse de feu monsieur Guy Boulet, fille de feu madame Marie-Anna Roy et de feu monsieur Donat Matte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Joanne Desautels), Sylvie (Claude Picard), Linda (son ami Bernard Dumas), elle était aussi la mère de feu Michel; ses petit- enfants Simon et Étienne; son arrière- petite-fille Romy; sa belle-soeur Michèle Boulet, ses neveux, nièces et ses ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel soignant du 2e étage du CHSLD de Limoilou pour leur dévouement, leur amour et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles sur place.