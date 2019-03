BARIBEAU, Jeannette Paquet



Au Centre d'hébergement St-Raymond, le 21 décembre dernier, est décédée Madame Jeannette Paquet, épouse de feu Jean-Paul Baribeau à l'âge de 91 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu Rosario Paquet et de feu Alice Barnard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Jeannine Lirette), feu Jean-Claude, feu Colette, feu André, Yvon (Jacinthe Laflamme), Ginette (Raynald Royer), Lise, Gisèle (Mario Iaizzo), Linda (Robert Trudel), Jean (Josée Boutet), Sylvie (Guy Carrier), feu France et Stéphane et leur conjoint; ses 32 petits-enfants, ses 45 arrière-petits-enfants, ses 10 arrière- arrière-petits-enfants, ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 12h.La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Raymond pour les bons soins prodigués.