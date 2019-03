PICHETTE, Marcel



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 25 février 2019, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé monsieur Marcel Pichette, époux de feu Fernande Lambert, fils de feu madame Adrienne Breton et de feu monsieur Albert Pichette. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé. La famille se recueillera en toute intimité. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Lise Brochu) et Danielle (Serge Lavoie) ; ses petits-enfants : Francis, Karine (Éric Lavallée), Fannie (Sylvain Clouet) et Mélina (Frédéric Bédard); ses arrière-petits-enfants : Carole-Anne, Maxime, William, Olivia, Alicia, Laurie-Ève, Félix-Antoine, Arielle et Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.