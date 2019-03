PERREAULT, Marcel



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 5 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Marcel Perreault époux de feu Mme Yvette Jalbert. Il demeurait à Sainte- Marie. La famille vous accueillera ausamedi le 9 mars 2019 de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son fils: Richard (Kathleen Drolet), sa petite-fille: Vanessa (Bruce Lapointe), son arrière-petit-fils: Logan Lapointe, ses frères et sœurs: feu Line (Maurice Giguère), feu Gilberte (feu Fernand Giguère), Marie-Paule (feu Jacques Giguère, Gilles Bussières), Estelle (Roger Champagne), Monique (Claude Landry), Lucie (Dominique Gilbert), feu Françoise (feu Dominique Labbé, feu Roland Savoie), feu André (feu Thérèse Giguère), feu Benoît (Fernande Gilbert), Réjeanne (feu Marcel Dodier), feu Rollande (Clermont Giguère), Louisette (Guy Boilard), feu Jocelyne (Réal Leblond), feu Lily (Raymond Boissonneault), Yves (Louiselle Gagné) et Léonard (Claudette Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert (feu Gisèle Jacques), feu André (Jeannine Laplante), feu Mariette (feu Adrien Rodrigue), feu Clermont (Jaqueline Savoie), feu Rose-Hélène (Rodrigue Michaud), feu Dominique (feu Françoise Nadeau), feu Bertrand (Pauline Bédard) et Jeannine (feu Réjean Gosselin). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement Le confort de nos Racine ainsi que le CHSLD de Sainte- Hénédine pour l'accompagnement et les bons soins prodigués envers M. Marcel. Dons suggérés : Société Alzheimer Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/