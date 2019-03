LAROCHE, Huguette



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 20 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Huguette Laroche, épouse de feu monsieur Jean-Claude Boulanger. Elle était la fille de feu Lucien Laroche et de feu Fédora Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Christiane et Sylvie (Jean-Marie Plante); ses petits-fils: Sébastien (Karine), Francis, Jérémie et Dominic (Karina); ses arrière-petites-filles: Danaë et Dali; ses frères et sœurs: feu Gaston (Colette Mercier), feu Guy (feu Berthe Tétreault),feu Janine (feu Dave Anderson), feu Jean-Yves (feu Huguette Blais), feu Jules (Rolande Lemay), feu Paul (Gabrielle Dubé), feu Claude, Luc (Cécile Bégin), Marcel (feu Paulette Brûlotte), feu Pierrette (feu Lellis Mercier), Marielle (feu Claude Gendron), Maurice (Catherine Bilodeau), Suzanne (feu Gilles Tétreault), Jacques (Aline Couture). Elle était la belle-sœur de feu Léonard Boulanger, feu Raynald Boulanger et feu Jeanne-D'Arc Boulanger. Elle laisse également ses neveux, nièces, autres parents, sans oublier sa fidèle amie Monique Plamondon. Ses filles tiennent à remercier tout particulièrement le Dr Jean-François Poulin, cardiologue, et son équipe de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'hôpital du Saint-Sacrement, qui l'ont soignée et assistée durant de nombreuses années jusqu'à ses derniers jours, ainsi que le personnel du secteur des soins palliatifs du même hôpital, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Merci aussi aux membres du personnel de la résidence Manoir de la Rivière, à Québec, qui l'ont admirablement bien entourée pendant ses derniers mois de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, site web: https://fondationduchuq.org.