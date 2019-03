VALLIÈRES, Anna Dussault



Au CHUL, le 27 février 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Anna Dussault, épouse de feu monsieur Fernand Vallières. Elle était la fille de feu dame Olivine Carrier et de feu monsieur Honoré Dussault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Fernande (Benoit Belleau), feu Huguette (Patrick Lirette), Real (Muriel Daigle), Marius (feu Francyne Ratté), Daniel (Sonia Côté) et Linda (Michel Ratté); ses petits-enfants: Julie, Martin, Valérie, Yannick, Caroline, Dominick, Stéphanie, Alexandra, Jennifer, Gabriel et Olivia; ses nombreux arrière-petits- enfants ainsi que sa sœur Irène (feu Jean-Philipp Morin). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoint(e)s: Alexandre (Cécile Dumont), Stanislas (Georgine Dumont), Emilia (Marius Vaillancourt), Yvonne (Augustin Morin), Phédime, Antoinette (Cyrille Wright), Marie (Roland Dumas), Albert (Gracias Morin), Albertine (Paul Emile Bouffard), Donat (Lauretta Bouffard) et Thérèse (Albert Bouffard). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette (feu Lucien Rousseau), feu Rose-Aimée (feu Ulrick Cloutier), feu Jean-Marie (feu Thérèse Daigle), feu Colette (feu Robert Fortin), Jacqueline (Joseph Arseneault), feu Benoit (feu Léontine Boivin), Carmelle (feu Robert Hawey), Louis Eugène (Micheline Lessard), feu Marcel (Nicole Giroux), Gaston (Yolande Michaud), feu Gilles (Celine Normand), Pierre (Diane Cloutier), Jean Guy (Lorraine Verret), feu Francyne, Lise (Michel Plamondon), Michelle (Richard Girard) et Mario (Sylvie Robitaille) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.