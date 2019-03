LAJEUNESSE, Louise



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 24 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Louise Lajeunesse, infirmière en CLSC jusqu'à sa retraite en 1997, épouse de monsieur Jacques Robert, fille de feu Albert Lajeunesse et de feu Marie-Blanche Duval. Elle demeurait à Québec.de 14h à 16h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques Robert; ses fils : David Lajeunesse-Robert (Karine Côté) et François Lajeunesse-Robert (Marie-Christine Lapointe); ses petits-enfants : Albert, Anthony, Auguste, Siméon et Clara; ses sœurs : Yvette (Gabriel Mercier), feu Monique (Marcel Lusignan), Colette (Yvan Chouinard), Marie-Paule, Céline (feu Jean-Guy Gagné), Christiane (Louis Bourassa) et Francine (Denis Pagé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robert : Guy, feu Daniel, Micheline, Jean-François, Claude et leurs conjoints (es) ainsi que ses neveux, nièces et amis (es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'Assise et particulièrement France et Isabelle pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3.