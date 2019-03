BLONDEAU, Pierre



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Pierre Blondeau, époux de dame Mercédès Lafrance, fils de feu Arnaud Blondeau et de feu Florette Leclerc. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mercédès, son fils Jean-René (Jinny Déry); ses petits-enfants : Xavier et Chloé, le fils de son épouse David Laplante-Lafrance; les petits-enfants de son épouse : William, Alphy et Eedy : ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœur : Françoise (feu Fernand Gaboury), Aline (René Beaulieu), feu André (Marcelle Trudel), feu Laurent (feu Louise Boisvert), Victorin (feu Françoise Cantin), Adrien (Jacqueline Boisvert), Marcel, feu Michel (Carole Demers) et René, sa belle-mère Rachel Grégoire ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafrance : feu Jean-Guy (Bernadette Morneau), feu Réjean (Muriel Renaud), Yves (Irène Boutet), Brigitte, Gérald (Sylvie Dugas), Carole, Andrée (Sylvain Deblois) et Stéphane (Wasna El-Amine), ainsi que ses neveux, nièces, la famille Duguay, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi que celui du CLSC de Beaupré, les soins palliatifs, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000 Rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0.