GABOURY, Léo



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Léo Gaboury, époux de feu dame Denyse Jobin, fils de feu monsieur Léonidas Gaboury et de feu dame Laura Bordeleau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Michelle Bérubé), Suzanne (Pierre Bergeron), Pierrette et Feu Francine; ses petits-enfants: Mélanie Daudelin (Samuel Desjardins), Émilie Gaboury (Marc-Antoine Nadeau), Fancis Daudelin et Yannick Bergeron; ses arrière-petits-enfants Ellie et Josh; son frère Jean (feu Suzanne Vézina); sa sœur Marthe (feu Gordon Homerston); ses belles-sœurs: Jeannine Jobin (feu Roger Martin) et Noëlla Jobin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-683-866 (www.cancer.ca).