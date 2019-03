BARRAS, Marie-Marthe Samson



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 4 février 2019, à l'âge de 100 ans et 9 mois est décédée dame Marie-Marthe Samson, épouse de feu Raymond Barras. Elle est allée rejoindre outre son époux, sa fille Ginette ainsi que ses frères et ses soeurs: Cécile, Georges, Jean-Paul, Gustave, Claire, Thérèse et Sr Florence. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 mars de 19h à 22h, samedi de 12h à 13h45.et l'inhumation aura lieu au printemps au cimetière Mont- Marie. Elle laisse dans le deuil, son fils Richard (Carole Angers), sa fille Céline (Benoît Demers), Fernand Lefrançois (feu Ginette, Nicole Philips), ses petits-enfants: Sophie Lefrançois, Serge Lefrançois, Isabelle Demers, son filleul Sébastien Barras, François Demers, Vincent Demers, et leur conjoint et conjointe, ses arrière-petits-enfants et son arrière- arrière-petit-fils. Elle laisse également dans le deuil son frère Albert (feu Pauline Tremblay), son filleul Luc Bouchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousins, le personnel et les résident(e)s de la Résidence Mgr Bourget (La Chambrière) où elle a demeuré durant vingt-quatre ans. La famille remercie chaleureusement son médecin la docteure Marie-Christine Boutin, le personnel infirmier, les préposé(e)s aux bénéficiaires du 5e étage du Centre d'Accueil St-Joseph pour les merveilleux soins prodigués à notre mère. Vos petits gestes de tendresse et d'affection, l'attention particulière que vous lui avez portée ont fait que le Centre d'Accueil est devenu sa grande famille et sa demeure durant les dix-huit derniers mois de sa vie. Merci également aux bénévoles qui se dévouent sans compter auprès des bénéficiaires pour leur apporter bonheur et joie. À toutes ces personnes du Centre d'Accueil St-Joseph, pour votre travail magnifique, nous vous redisons MERCI. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Mémoriam au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, 5445 rue St-Louis, Lévis Québec, G6V 4G9 ou à la Société Alzheimer, Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon.