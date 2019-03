CÔTÉ, Roger



À la Maison Marie-Élisabeth le 28 février 2019, est décédé à l'âge de 65 ans et 2 mois monsieur Roger Côté, demeurant à Québec, autrefois de Padoue et de Sept-Iles, conjoint de madame Darlene Ross, fils de feu monsieur Elphège Côté et de madame Jeanne D'Arc Larue. La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars, de 19 h à 22 h, ainsi que le samedi à compter de 13 h, à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Eliane (Agathe Isabel) et François; sa conjointe Darlene Ross, sa mère madame Jeanne D'Arc Larue, ses frères et ses soeurs: Jean-Claude (Marjolaine Ouellet), Murielle (Pierre Garand), Nicole, Gilles (Kathleen Deschênes), Jean-Yves (Carole Lussier), Francine (Michel Mimeault), Benoit (Noëlline Michaud), Jean-Paul (Chantal Gilbert) et Martine (Réjean Chalifour), les enfants de Darlene: Joëlle Lemelin (Marc-André Fortin) et Valérie Lemelin, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec par l'entremise de l'hôtesse au mausolée ou par leur site Internet : www.pq.poumon.caVous avez la délicatesse lors du décès de Roger de nous témoigner, par un geste personnel, la part que vous prenez à notre peine. Nous en sommes sincèrement touchés et tenons à vous dire notre profonde gratitude. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel et aux bénévoles de la Maison Marie-Élisabeth et à celui de l'Hôpital de Rimouski pour l'attention et les bons soins prodigués à notre cher Roger. La familleLa direction des funérailles a été confiée à la