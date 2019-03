François Legault aidera-t-il les PME ?

Le nouveau gouvernement Legault va-t-il améliorer le sort des petites et moyennes entreprises (PME) en allégeant, entre autres, leur fardeau fiscal et en réglant le problème de la pénurie de main-d’œuvre ?

La question est d’autant pertinente que les PME représentent le cœur de notre marché du travail.

La grande majorité des entreprises qui ont pignon sur rue au Québec sont de petite taille. Quelque 86 % d’entre elles comptent moins de 20 employés dont :

52 % ont de 1 à 4 employés

21 % de 5 à 9 employés

13 % de 10 à 19 employés.

S’ajoutent à ces PME un 9 % d’entreprises québécoises de 20 à 49 employés et un autre 3 % de 50 à 99 employés. Les moyennes entreprises de 100 à 199 employés représentent 1 % de l’ensemble des entreprises au Québec.

Reste donc, à peine, 1 % d’entreprises avec plus de 200 employés.

Dans le cadre des récentes consultations budgétaires, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a essayé de sensibiliser le nouveau ministre des Finances Éric Girard aux deux grandes préoccupations de l’heure des entrepreneurs québécois.

FARDEAU FISCAL ÉLEVÉ

De toutes les provinces, c’est au Québec où le taux d’imposition provincial sur le profit des PME en 2018 était le plus élevé, à savoir un taux de 8 %. Pis encore, le taux d’imposition sur le profit des plus petites entreprises monte à 11,7 %.

Pour vous montrer à quel point le Québec affiche une faible compétitivité fiscale, sachez qu’en Ontario, par exemple, le taux d’imposition des PME est nettement inférieur à celui du Québec : il est de 3,5 %. Et la moyenne canadienne dudit taux d’imposition provincial des PME est encore plus bas, à 2,5 %.

Il n’y a pas que le taux d’imposition sur le profit qui irrite nos entrepreneurs en alourdissant leur fardeau fiscal. Ils se plaignent également du niveau élevé de la « taxe sur la masse salariale », laquelle a trait à la contribution des entreprises au Fonds des services de santé (FSS). Le taux de la cotisation au FSS varie de 2,5 à 4,26 %, selon le volume de la masse salariale.

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

L’actuelle pénurie de main-d’œuvre au Québec représente aux yeux des entrepreneurs l’enjeu économique de l’heure. C’est de loin le principal facteur qui entrave, selon eux, leur capacité à augmenter leurs ventes ou leur production.

Il y a près de 118 000 postes vacants au Québec. Selon la porte-parole de la FCEI, Martine Hébert, les conséquences de cette pénurie de main-d’œuvre sont graves.

Quelque 47 % des entrepreneurs interrogés par son organisation affirment avoir perdu des contrats ou des ventes en raison du manque d’effectifs. De plus, 42 % des entrepreneurs disent avoir annulé ou reporté des projets d’investissement à cause de cette pénurie.

Pour aider à régler la pénurie d’effectifs, la FCEI recommande notamment au gouvernement Legault d’adopter des mesures fiscales plus avantageuses pour les travailleurs retraités, les travailleurs effectuant des heures supplémentaires et les travailleurs occupant plus d’un emploi.

C’est le jeudi 21 mars prochain que le ministre Éric Girard dévoilera le premier budget de l’ère caquiste.