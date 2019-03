Il fait bon vivre à Québec pour les femmes

QUÉBEC – Les femmes estiment en général qu'il fait bon vivre à Québec. Mais le Centre canadien de politiques alternatives a voulu aller plus loin en mesurant et en chiffrant la qualité de vie des femmes et l'équité entre les hommes et les femmes, à travers les 26 plus grandes villes du pays.

Selon l'étude de 132 pages, la meilleure ville au pays où vivre en tant que femme est Kingston, en Ontario. La pire est Barrie, toujours en Ontario.

Au Québec, les villes de Sherbrooke et de Gatineau devancent la Capitale-Nationale, qui se trouve au 19e rang. Montréal arrive quant à elle en 24e position.

Selon la directrice de l'Institut Femmes, Sociétés, Égalité et Équité, ce type d'étude sert à prendre conscience du chemin parcouru, mais également de constater qu'il est encore possible de progresser.

L'étude compare des données rassemblées en cinq catégories.

Québec fait bonne figure sur le plan économique, au 7e rang, mais plonge au 24e rang quand il est question d'éducation, notamment parce que l'intérêt des femmes pour les sciences et les technologies est moins élevé ici qu'ailleurs au pays.

Québec est au 19e rang pour la santé, au 14e pour le leadership et 19e place en matière de sécurité personnelle. Une donnée qui s'explique notamment par la violence conjugale qui est plus élevée ici que dans la moyenne des grandes villes canadiennes.

Québec a également l'un des plus hauts taux de criminalité quant au harcèlement à l'endroit des femmes.