Kendall et Kylie Jenner ont une collection de maillots TROP belle avec Ardène

On savait déjà que Kendall et Kylie Jenner collaboraient avec la marque Ardène sur une collection. Cette fois, ce sont des maillots de bain qui sont lancés en grande pompe.

Comme le temps chaud va un jour arriver, on commence déjà à regarder les beaux maillots de bain qu’on va porter tout l’été. On était donc heureux d’apprendre que les deux sœurs Kardashian-Jenner avaient poursuivi leur collection avec Ardène, Kendall + Kylie. Cette fois, les deux jeunes femmes lancent plein de beaux maillots et de bikinis.

Kendall avait d'ailleurs partagé un «behind the scene» de la séance photo sur son compte Instagram.

La collection comprend de nombreux styles, comme ce maillot rouge porté par Kylie.

On le sait, les maillots de bain d'Ardène ne sont vraiment pas chers, et cette collection ne fait pas exception: les prix vont de 23 à 40 $, avec un rabais de 50 % sur le second article. Pas mal!

On vous invite à regarder tous les articles de la collection sur le site web d'Ardène!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!