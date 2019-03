La famille Darsigny, le visage de l’haltérophilie dans Richelieu-Yamaska

L’haltérophilie, c’est une histoire de famille chez les Darsigny. Tali, Matt et Shad suivent les traces de leurs parents Kim Barré et Yvan Darsigny, deux anciens athlètes de calibre international.

Mme Barré a participé à quatre Championnats du monde entre 1988 et 1991, alors que M. Darsigny a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1984 et 1992. Il a aussi gagné l’argent aux Jeux du Québec de 1981.

«Ma mère est une des pionnières de son sport. Mes parents se sont rencontrés grâce à l’haltérophilie. Quand ils nous ont eus, mon père s’entraînait au niveau national et ma mère pratiquait encore ce sport. Nous les suivions au gym et j’ai commencé à 8 ans, Matt à 7 ans et Chad à 5 ans », a fait savoir Tali, de Saint-Simon.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

À sa première compétition, Shad se souvient avoir levé 8 kg à l’arraché et à l’épaulé-jeté, alors qu’aujourd’hui, il soulève 118 kg à l’arraché et 140 kg à l’épaulé-jeté chez les 73 kg.

«Quand j’ai commencé, c’était vraiment juste pour le fun et avec les années, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus fort et que j’avais peut-être du potentiel dans ce sport. Je vois que mes entraînements portent leurs fruits, alors je veux trouver mes limites» a dit l’athlète de 15 ans, qui participe à ses deuxièmes Jeux du Québec.

Pour Matt, 17 ans, pratiquer cette discipline lui permet d’en apprendre plus sur ses parents, qui ont beaucoup voyagé à l’international dans leur carrière. «Ça nous donne envie de le faire. Ce que j’aime dans l’haltérophilie, c’est que c’est un sport individuel, alors quand ça va moins bien en compétition, je veux travailler plus fort pour lever encore plus à la prochaine», a expliqué le champion canadien junior des 67 kg, qui a participé à deux Championnats du monde juniors en carrière.

Matt Darsigny, l’homme de tous les records

Matt repartira de ses troisièmes et derniers Jeux du Québec avec trois médailles d’or autour du cou. Il a dominé la compétition des 67 kg en fracassant à trois reprises ses propres records. Avec les changements apportés l’été dernier, ses marques des 62 kg ont été transposées dans son groupe actuel.

«C’était mes anciens records de 107 kg à l’arraché et 131 kg à l’épaulé-jeté que j’avais fait il y a deux ans. Je me suis amélioré et j’ai fait 120 kg à l’arraché et 150 kg à l’épaulé-jeté ici. J’ai égalé mes meilleures barres que j’avais réalisées aux Championnats canadiens.»

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Vers Tokyo 2020

Tali est triple médaillée d’or aux Jeux du Québec de 2011, 2013 et 2015 en plus d’avoir pris part à quatre Championnats du monde juniors et remporté le bronze à ses plus récents. Elle a aussi fait deux Championnats du monde seniors et gagné l’argent aux Jeux du Commonwealth. Avec tout ce bagage en poche, l’haltérophile de 20 ans de la catégorie 59 kg se tourne maintenant vers les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

«C’est quétaine de dire que tu veux te rendre aux Olympiques, mais en même temps, c’est un peu ça le but dans le sport amateur. Pour nous trois, c’est une motivation d’essayer de faire comme notre père.»

Tali a fait sa première compétition du processus de qualification en novembre dernier avec les Championnats du monde seniors. Même s’il est encore trop tôt de penser s’envoler en Asie, elle garde espoir d’obtenir son billet.

«Je dois participer à six événements de qualification et terminer dans les 14 premières au classement mondial. Jusqu’à maintenant, ça va bien, mais il me reste un bon bout de chemin avant de me dire si c’est possible ou non! » a conclu Tali, qui est venu soutenir ses frères à Québec.