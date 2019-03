Lanctôt veut finir sur une bonne note

ORLANDO | Après une saison 2018 difficile, Pierre-Karl Lanctôt est animé de grandes ambitions pour sa dernière année dans les rangs universitaires.

« C’est correct de suivre la vague, mais là je veux la devancer, a illustré le garde du Rouge et Or de l’Université Laval. C’est ma dernière chance d’être partant et je n’envisage aucune autre option. D’avoir été laissé de côté pendant quelques parties m’a secoué et m’a ouvert les yeux. Je tenais quasiment pour acquis que j’étais le sixième joueur de ligne offensive de l’équipe. J’ai réalisé qu’il n’y a rien d’acquis. »

Moments difficiles

S’il a vécu une période de remise en question pendant la saison, Lanctôt était convaincu de son choix après les célébrations de la Coupe Vanier. « Après ma saison de misère, mes efforts ont payé avec mon retour au jeu dans les séries éliminatoires et notre victoire de la Coupe Vanier, a-t-il exprimé. J’avais le choix de manger mon pain noir et de travailler fort ou de me cacher dans mon coin. Après notre victoire, j’ai réalisé que je jouais au football pour une raison et que je n’échangerais ma saison 2018 pour rien au monde. J’aurais pu être partant pour toutes les parties et cela n’aurait eu aucune valeur si nous n’avions pas gagné. »

Si la décision n’a pas été prise dans le but de secouer Lanctôt, Justin Éthier estime toutefois que le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu a élevé son jeu d’un cran depuis son retour dans l’alignement. « Après avoir vécu des moments difficiles, PK joue son meilleur football depuis son arrivée avec nous, a affirmé le coordonnateur offensif lavallois. Je l’ai rarement vu dans d’aussi bonnes dispositions. Il est enthousiaste et prêt à se battre pour un poste de partant. J’aime son attitude et il se bat comme un chien. »

Avant le départ pour la Floride, Lanctôt a rencontré son entraîneur de position, Carl Brennan. « On a convenu que j’allais me concentrer uniquement sur la position de garde, a-t-il raconté. C’est là que ça va se passer si j’obtiens une chance au niveau supérieur. J’ai joué à toutes les positions en quatre ans et je suis vraiment content de pouvoir me concentrer sur la position de garde. J’aime mieux l’aspect physique de garde que la vitesse de bloqueur. Je pourrai toujours dépanner comme centre si l’équipe se retrouve dans le besoin comme l’an dernier. »

Deux postes à combler

Lanctôt est en lutte avec Nicolas Guay et Philippe Robitaille pour l’un des deux postes de garde. Quant à Cyrille Hogan-Saindon, il était le deuxième centre au camp de printemps.

À l’instar de Lanctôt, le bloqueur Andy Genois souhaite aussi mériter un poste de partant, lui qui a obtenu son premier départ en carrière l’an dernier.

« Mon objectif est d’être partant et de développer une bonne chimie avec le garde à côté de moi, a souligné le produit des Condors de Beauce-Appalaches. Nous avons un bon groupe et on s’entraide. Ma compréhension du cahier de jeux est meilleure. Je veux améliorer ma compréhension des défensives adverses et de l’environnement, afin de mieux protéger le quart-arrière. »

Le Rouge et Or comptait sur neuf joueurs de ligne offensive en santé en Floride. En plus de Thibodeau qui a été opéré à une hanche pendant la saison morte, deux recrues vont s’ajouter au camp d’entraînement en août pour porter le nombre à 12.