Les Flyers et les Blackhawks amorceront leur saison 2019-2020 à Prague

Les Flyers de Philadelphie et les Blackhawks de Chicago s’affronteront à Prague, en République tchèque, pour amorcer leur campagne 2019-2020, selon de réseau Sportsnet.

En novembre, la Ligue nationale de hockey (LNH) avait annoncé que certaines équipes allaient jouer leur premier match de la prochaine saison à Prague et à Stockholm, en Suède. Les formations n’avaient cependant pas été révélées.

Il s’agira de la deuxième année consécutive que des équipes du circuit Bettman joueront sur le Vieux Continent en début de campagne. Cette saison, les Devils du New Jersey et les Oilers d’Edmonton s’étaient affrontés à Gothenburg, en Suède, tandis que les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg avaient croisé le fer à Helsinki, en Finlande.