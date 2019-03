Lutte à trois pour un poste d’ailier espacé

ORLANDO | Une belle lutte se dessine pour le poste d’ailier espacé du côté large du terrain.

En Floride, la bataille se déroule entre Jordan Duprey et Antoine Dansereau-Leclerc, pour combler le départ de Benoît Gagnon-Brousseau qui a complété son parcours universitaire.

Il faudra ajouter Christian Dallaire au duo au camp d’entraînement. Le Beauceron n’a pas fait d’opposition au camp de printemps, afin d’éviter les risques de blessure en prévision du camp d’évaluation régional de la LCF qui se déroulera le 13 mars à Montréal.

« Ça fait du bien de changer de position, a mentionné Duprey, qui a évolué principalement comme demi inséré à ses deux premières campagnes à Laval. J’aime les deux positions, tant que j’ai la chance de jouer. Ça fait du bien d’obtenir plus de répétitions. »

« J’étais conscient qu’il y avait des gars devant moi, rajoute le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. J’ai appris derrière un gars comme Jonathan Breton-Robert. C’est long le processus universitaire. Beaucoup de crédit aussi revient à Guillaume Rioux et Justin Éthier, qui m’ont enseigné des techniques qui me permettent de me démarquer même si je suis plus petit. »

Saine compétition

Dansereau-Leclerc caresse lui aussi le même objectif. « La compétition est saine et, à la fin de la journée, le meilleur sera partant, a-t-il indiqué. Comme Jordan, je suis plus petit, mais je mise sur ma vitesse et mes changements de direction. Le plan A est d’être partant, mais je vais me donner à 100 %, peu importe mon rôle. Je suis là pour aider l’équipe en premier. Avec un an d’expérience, le jeu a ralenti et je comprends mieux. Ça fait une grande différence. »

Justin Éthier trace des similitudes entre Gagnon-Brousseau et les prétendants à son poste. « Ils ont le même style et le même chien, a indiqué le coordonnateur offensif du Rouge et Or. Nous avons les éléments pour le remplacer, mais Ben était tellement le fun à coacher. Sa bonne humeur était contagieuse. »

Partant comme retourneur l’an dernier, Dansereau-Leclerc est encore dans les plans du coordonnateur des unités spéciales, Mathieu Bertrand.

Dupuis pas de retour

Duprey a perdu un bon ami au cours de la saison l’an dernier, quand l’ailier espacé Hugo Dupuis a quitté l’équipe pour des raisons de santé. « Ce fut difficile, mais il y a autre chose que le football dans la vie. On se parle encore régulièrement. » Dupuis ne sera pas de retour en 2019.

Partant comme ailier espacé à la Coupe Vanier l’an dernier, Vincent Forbes-Mombleau est de retour comme demi inséré. C’est à cette position que la recrue par excellence du RSEQ l’an dernier va de nouveau évoluer.