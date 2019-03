Maniwaki: un policier condamné pour conduite avec les facultés affaiblies

MANIWAKI – Un policier comptant 22 ans de service a été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies, jeudi, au palais de justice de Maniwaki, en Outaouais.

L’identité et les circonstances entourant l’arrestation de ce policier du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais n’ont pas été précisées dans un communiqué succinct publié en soirée.

Il n’a pas été possible non plus d’obtenir plus de détails malgré les questions posées par l’Agence QMI.

Ce qu’on sait, toutefois, c’est que le policier condamné est en arrêt de travail prolongé.

«La direction du service de police est à prendre connaissance du jugement et doit effectuer des vérifications pour les suites à donner au dossier, conformément aux dispositions prévues à la Loi de police du Québec», a indiqué l’inspecteur Joël Blain.