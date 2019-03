Mickaël Gouin raconte comment il est tombé amoureux de Léane Labrèche-Dor

Le comédien Mickaël Gouin s'est confié au magazine 7 Jours sur sa relation avec Léane Labrèche-Dor.

Le couple file le parfait bonheur depuis quelques années déjà, mais leur relation amoureuse s'est tissée tranquillement. Ils se connaissaient depuis huit ans et étaient alors de très bons amis.

Dario Ayala / Agence QMI

Dans les pages du magazine de nouvelles artistiques, le comédien décrit comment leur amitié s'est transformée en amour.

«Un voyage à la Barbade a tout changé entre nous. On était amis et on voulait partir en voyage. On a fait une gageure niaiseuse et celui qui perdait devait payer le voyage à l’autre. Léane a perdu et elle m’a payé un voyage à la Barbade. Je l’ai quand même remboursée après. Étant donné qu’on se connaissait depuis longtemps, tout est arrivé comme par magie. On s’est rendu compte que tout ce qu’on avait vécu avant était pour aboutir à cette relation, qui est vraiment l’amour», explique-t-il

De son côté, Léane aurait trouvé Mickaël de son goût bien avant le voyage fatidique, si on se fie aux dires de ce dernier.

«J’ai quand même appris plus tard que Léane disait à ses amies de l’École nationale de théâtre – elle était deux ans après moi – qu’elle rêvait de me mettre tout nu!» poursuit-il.

