Oh que la mode d’aujourd’hui est laide!

Il y a quelque chose qui m’agace dans le comportement des jeunes hommes et je voudrais qu’on en discute. Que pensez-vous de tous ces hommes du milieu artistique qui se présentent en public habillés n’importe comment ? Moi, quand je sors pour aller au spectacle, je me lave, je me coiffe et je m’habille en conséquence.

Hélas, aujourd’hui, les jeunes hommes ont la barbe longue, les cheveux crottés et ils s’habillent n’importe comment. Regardez-les dans les galas. Quelle honte ! Les femmes qui les accompagnent ne sont pas difficiles. Prendre soin de sa personne, bien s’habiller, c’est se respecter et respecter les autres, non ? Et vous, les femmes, soyez donc plus exigeantes envers celui que vous avez à votre bras.

J’aime les hommes propres

En ce qui a trait à la propreté, je suis d’accord avec vous que c’est le minimum à offrir aux autres quand on se présente en public. Mais le goût en matière de vêtement est quelque chose de personnel, même s’il peut être sujet à commentaire. Pareil pour le choix d’arborer ou non la barbe ou la moustache.