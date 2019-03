Pas de «Pro Day» pour Alexandre Savard

ORLANDO | Un deuxième obstacle parsème la route d’Alexandre Savard dans son objectif d’obtenir une opportunité dans la NFL.

Victime d’une commotion cérébrale lors de la deuxième journée du NFLPA Collegiate Bowl à la mi janvier en Californie, l’ailier rapproché qui a complété son parcours avec le Rouge et Or de l’Université Laval s’est blessé à un ischio-jambier il y a deux semaines et il ne sera pas en mesure de participer à son «Pro Day» du 11 mars au PEPS.

«Alexandre a subi une blessure qui l’empêchera de tester, a confirmé son agent Sasha Ghavami. On ne parle pas de temps qui auraient été de quelques dixièmes plus lents. Ses chronos n’auraient pas été représentatifs de sa valeur. Alex n’a pas obtenu le feu vert du médecin. Ce n’est pas une blessure qui prend deux semaines à guérir, mais ça ne prendra pas plusieurs mois non plus. Je ne pense pas qu’il puisse participer au camp d’évaluation national de la LCF.» Le camp se déroulera du 22 au 24 mars à Toronto.

Savard doit-il faire une croix sur la NFL à court terme? «Le Pro Day n’est pas une finalité, a mentionné Ghavami. Il demeure un prospect intéressant. Il faudra s’adapter, mais ce n’est pas la fin du monde. Il a bien fait au NFLPA Collegiate Bowl et il a du bon film.»

«Ce genre de blessures arrive souvent et les équipes sont habituées à ça, d’ajouter l’agent montréalais. Alex doit être capable de surmonter ces embûches.»

En 2017, Antony Auclair avait lui aussi été blessé à un ischio-jambier avant la tenue de son proday. L’ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay avait néanmoins été en mesure de prendre part à son proday même si ses temps avaient été légèrement affectés. Il avait par la suite signé un contrat comme agent libre avec les Bucs.

Dans le cas de Savard, ce n’était pas possible de tester puisque la douleur est toujours présente et qu’il n’a pas obtenu le feu vert du médecin.

De leur côté, l’ailier défensif Mathieu Bett et le garde Samuel Thomassin poursuivent leur préparation pour le grand jour.