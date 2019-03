PGA : les Canadiens font bonne figure

Les golfeurs canadiens Roger Sloan et Adam Hadwin ont connu une bonne journée de boulot, jeudi, lors de la première ronde de l’Invitation Arnold Palmer, un tournoi de la PGA présenté à Orlando, en Floride.

Les deux représentants de l’unifolié ont remis des cartes de 70 (-2), ce qui les positionne au 14e échelon, à égalité avec 17 adversaires.

Sloan a réalisé un premier neuf spectaculaire, lui qui a notamment réalisé cinq oiselets. Les choses se sont cependant gâtées sur le neuf de retour. L’athlète de 31 ans a commis trois bogueys sur les cinq derniers trous.

De son côté, Hadwin a alterné les oiselets et les bogueys tout au long de sa ronde. Au final, il a retranché un coup à six occasions et fauté à quatre reprises.

Les deux hommes sont à cinq coups du meneur, l’Espagnol Rafa Cabrera Bello. Ce dernier a fauté uniquement au premier fanion et a réussi huit oiselets. Il a réalisé une performance de 65 (-7), ce qui lui donne une avance de deux coups sur son plus proche poursuivant, l’Américain Keegan Bradley.

À la poursuite des meneurs, un contingent de cinq golfeurs, dont Bubba Watson et Phil Mickelson, ne sont pas bien loin, eux qui remis des cartes de 68 (-4). Dans ce groupe, l’Américain Patrick Rodgers a attiré les regards sur son jeu, quand il a réussi un aigle sur la normale cinq du sixième fanion.

L’autre Canadien en action, Corey Conners, a pris le 33e rang en compagnie d’une kyrielle d’autres golfeurs. Le natif de l’Ontario a joué 71 (-1). Il a enregistré quatre oiselets et trois bogueys.