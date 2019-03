Price, Roy, Dryden, Plante? Et vous?

Carey Price a donc rejoint le légendaire Jacques Plante. Les deux ont 314 victoires à leur fiche. Heureusement, on ne parle pas des défaites, car la comparaison s’arrêterait là.

D’ailleurs, on ne devrait jamais comparer des époques qui n’ont en commun que la glace des patinoires. Il n’y a plus rien de pareil.

Jacques Plante a littéralement révolutionné l’art de garder les buts. Qu’on pense seulement qu’avant lui, les gardiens affrontaient les tirs des Ted Lindsay ou Bobby Hull sans masque. Ils se faisaient péter la gueule une couple de fois par saison. C’était fou.

C’est aussi Plante qui a imposé l’art de sortir de son rectangle pour contrôler la rondelle dans le territoire du Canadien, c’est lui qui a étudié longuement le positionnement des jambières et des patins contre les poteaux.

Si vous voulez savoir, c’est en lisant son livre que Vladislav Tretiak a appris à garder les buts. Il vénère d’ailleurs la mémoire de Plante.

Ceux qui se rappellent de la série SCOOP n’ont pas oublié le personnage de Lionel Rivard joué par Rémy Girard. Son patois, sonore et spectaculaire, était « cercueil ». Ç’avait été ma façon bien humble de faire un clin d’œil à Jacques Plante, qui lançait un « cercueil » dans chaque phrase.

LE MEILLEUR DE TOUS LES TEMPS ?

Le 31 décembre 2016, à 20 heures 37, j’envoyais un texto à Frank Brown, vice-président de la Ligue nationale. Genre « Happy New Year my friend »... il me répondait dans la minute : « Même chose pour toi. Je suis en train de manger avec Michel, le fils du plus grand gardien de but que je n’aie jamais vu. Il est avec sa femme Andrée, une Tremblay d’Alma ».

Frank Brown, qui a couvert les Rangers quand Jacques Plante y a été exilé, mangeait à New York en ce soir du jour de l’An avec Michel Plante, le fils de Jacques. « Le plus grand » qu’il ait vu.

J’ai suivi les plus belles années de Plante avec le Canadien. Au moins deux périodes par semaine, c’est tout ce qu’on avait au Saguenay à la télévision.

J’ai finalement pu connaître cet étrange personnage quand il est devenu directeur général et entraîneur des Nordiques de Québec, en 1974, et coach des gardiens avec le Canadien au début des années 1980.

ET KEN DRYDEN ?

Quand on se penchera sur la position méritée par Carey Price dans l’histoire du Canadien, il faudra aussi se pencher sur d’autres grands gardiens. Georges Vézina et Bill Durnan ont connu des carrières glorieuses, mais je ne les ai pas vus jouer. Mais j’étais là chaque soir pour à peu près toute l’épopée fabuleuse de Ken Dryden. Comme Plante, Dryden a pu compter sur des équipes invincibles. Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, Steve Shutt, Jacques Lemaire, Bob Gainey et le « Big Three » à la défense ne perdaient pratiquement jamais.

Mais Dryden avait le don de rester concentré quand il attendait de longues minutes appuyé sur son bâton devant son but. Et en première période, le temps que les Glorieux évacuent la bière de la veille, Dryden tenait le fort.

Mais Dryden a fait carrière avant la vraie révolution du style papillon. Glenn Hall, Roger Crozier et Tony Esposito ont été des précurseurs, mais c’est Patrick Roy qui a poussé à fond le développement de ce style aujourd’hui commun dans tout le hockey de compétition. Incluant la Russie et l’Europe.

PATRICK ROY ?

Le monument que Carey Price devra déplacer s’il veut devenir LE gardien de but de l’histoire du Tricolore, c’est Patrick Roy. Parce que les exploits de « Casseau » sont récents. Tout Québécois d’au moins 30 ans a encore en tête les exploits fabuleux de Roy. Ses coupes Stanley, son clin d’œil à Los Angeles, sa détermination farouche et son caractère explosif.

Comment l’oublier ? Et surtout, que devra réussir Carey Price pour l’éclipser ? Atteindre le plateau des 500 victoires ? Gagner au moins une coupe ?

Je pose la question parce que je n’ai pas les réponses. Personnellement, je pense que Patrick Roy demeure le plus grand. Carey Price, compte tenu de ses succès sur la scène internationale et des équipes pourries qu’il a eues devant lui, est bon deuxième.

Plante est troisième et Dryden dernier sur cette courte liste. Mais Jacques Plante troisième ? C’est un sacrilège...

J’aimerais connaître votre choix personnel.

À tremblay.rejean@yahoo.ca

Je vais tout lire avec intérêt...