Quatre jours de festivités «grandioses» pour la Saint-Patrick à Québec

Les organisateurs du Défilé de la Saint-Patrick à Québec mettront le paquet à l’occasion du 10e anniversaire de l’événement en étirant les festivités sur quatre jours, du 21 au 24 mars prochain.

Outre le traditionnel défilé, qui aura lieu le samedi 23 mars en Haute-Ville à compter de 14h, des spectacles de musique irlandaise et de danse folklorique seront aussi offerts le vendredi 22 mars, ainsi que le 23, sur l’avenue Cartier, avant et après le défilé.

Des terrasses de la Grande Allée seront également animées et décorées en vert durant le défilé et les enfants pourront s’y faire maquiller et recevoir des ballons.

L’anthropologue Isabelle Matte prononcera une conférence sur l’histoire de l’Irlande et le patrimoine irlandais québécois le jeudi 21 mars à 19h à l’école St.Patrick’s High School. Enfin, un tour guidé pédestre visant à faire découvrir des points d’intérêts littéraires sera proposé gratuitement le dimanche, à partir de 13h30 au Morrin Center.

Photo d'archives Agence QMI, Mathieu Bélanger

«Les festivités seront plus grandioses que jamais cette année à Québec», s’est réjoui le maire Régis Labeaume en conférence de presse. Le défilé, qui aura lieu quelques jours après la date officielle de la Saint-Patrick, réunira les groupes de cornemuses et de percussions des services de police de New York, Boston, Chicago, Toronto et pour la toute première fois, celui de Philadelphie.

Cette réunion, unique en son genre en Amérique du Nord, permet au défilé de Québec de se distinguer. «On est très fiers de les accueillir. Ça nous fait quatre bands américains. Qui aurait dit ça au début !», s’est félicité le maire.

Photo d'archives Agence QMI, Mathieu Bélanger

Objectif: 100 000 personnes

«On souhaite que des milliers de personnes prennent un bain de bonheur dans cette première semaine du printemps», a déclaré Terence Kerwin, président du Défilé de la Saint-Patrick à Québec. «Pourquoi pas 100 000 personnes cette année ?», a renchéri Ken Hall du Château Frontenac, nommé Grand Maréchal du 10e défilé de Québec.

Les participants au défilé emprunteront le même trajet que dans les trois dernières années. Dès 14h, ils amorceront leur marche au coin Fraser et Cartier puis se dirigeront vers la Grande Allée. Ils déambuleront ensuite sur les rues Saint-Louis, du Fort et De Buade puis termineront leur parcours à l’hôtel de ville. La fête se poursuivra dans le Vieux-Québec avec des amuseurs publics, le duo Écorce, le groupe Irish Tree et les danseurs de l’École de danse irlandaise Marie-Claude Rousseau.

La Ville de Québec a bonifié son aide financière en offrant une subvention de 115 000 $ aux organisateurs du Défilé, soit près du double de l’année précédente.