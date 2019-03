Quelle super-héroïne «BADASS» es-tu selon ton signe astrologique?

La sortie de Captain Marvel nous a fait penser à toutes les autres super-héroïnes puissantes et badass, et au fait que vous ressemblez probablement à l’une d’entre elles.

Et puisque l’astrologie nous en dit beaucoup sur notre personnalité, sur nos forces et nos faiblesses, on s’y fie pour trouver notre jumelle aux super-pouvoirs.

Voici donc quelle super-héroïnes vous êtes selon votre signe:

Bélier - Gamora

Quand les Bélier ont une idée en tête, il n’y a absolument rien qui peut les arrêter. Exactement comme Gamora, la plus têtue des Gardiens de la Galaxie.

Et, comme les Bélier, Gamora est dans l’action, plutôt que la réflexion et, elle aussi déteste attendre après les autres.

Taureau - Diana Prince, ou Wonder Woman

Les Taureau aussi peuvent être têtus, mais c'est surtout lorsqu'il faut venir en aide à quelqu’un qu’ils aiment.

Même si vous répétez que tout va bien, s’ils ont un doute, ils vont quand même débarquer chez vous pour être certains. Tout comme Wonder Woman qui sauve le monde, et ce, sans jamais penser à elle même.

Gémeaux - Harley Quinn

Les Gémeaux ont parfois 2 personnalités : ils peuvent être heureux et drôle un moment, puis se refermer sur eux-mêmes l’instant suivant.

Harley Quinn leur ressemble par sa dualité. Elle est intense, mais aussi sensible, et elle peut parfois (souvent) être imprévisible, comme les Gémeaux!

Cancer - Mantis

Les Cancer sont très proches de leurs états d’âmes, ce qui rappelle grandement Mantis, dont le pouvoir est de lire les émotions des autres.

Puisqu’ils sont autant à l’affût de ce qu’ils se ressentent, ils sont aussi capables de lire derrière la façade de leurs proches quand ils tentent de cacher leurs émotions, comme Mantis pour qui rien n’est un secret.

Lion - Carol Danvers, ou Captain Marvel

Puisque le Lion est signe de feu qui adore l'attention, pas le choix d’opter pour une super-héroïne qui brille, littéralement!

En plus d’être aussi courageuse et fougueuse que les Lion, Captain Marvel ne cache pas son identité, ce qui est exactement ce qu’un Lion ferait si il ou elle avait des super-pouvoirs.

Vierge - Hope Pym, ou The Wasp

Hope Pym n’a besoin de personne pour régler les problèmes, exactement comme les Vierge. Indépendante de nature, elle a aussi le côté maternel que possède les Vierge.

Elle va te prévenir des dangers d’une situation, mais tout de même venir te sauver de l’embarras quand tu vas inévitablement te prendre dedans.

Balance - Natasha Romanoff, ou Black Widow

Black Widow est l’une des plus intelligentes des Avengers. Tout comme les Balance, elle possède de multiples talents et connaissances.

Elle peut autant tuer quelqu’un, que «hacker» un ordinateur, parler plusieurs langues ou bien infiltrer un vaisseau spatial, et ce, en gardant son calme légendaire.

Scorpion - Jean Grey, ou Dark Phoenix

L’aura mystérieuse, mais magnétique des Scorpion est la même que Jean Grey des X-Men. Par contre, tout comme ceux de ce signe, si on approche trop Jean quand elle est en mode Dark Phoenix, on risque d’y laisser sa vie!

Surtout en amour, les Scorpion sont des gens intenses, mais qui possèdent aussi une grande sensibilité, exactement comme Jean.

Sagittaire - Valkyrie

Les Sagittaire n’ont peur de rien et sont toujours partants pour une aventure. C’est exactement comme Valkyrie, la guerrière qui se lie d’amitié à Thor.

Sans même hésiter une seule seconde, elle accompagne le héros et est prête à tout ce qui pourrait arriver sur leur chemin. En relation ou en voyage, les Sagittaire sont des partenaires idéaux!

Capricorne - Domino

Les Capricorne sont souvent bons dans plusieurs disciplines et ils aiment non seulement le montrer, mais aussi avoir la reconnaissance des autres.

Domino, la super-héroïne de Deadpool 2, dont le talent est d’être ultra chanceuse, adore elle aussi afficher au grand jour ce qui la rend spéciale, et cela ne la gêne pas du tout.

Verseau - Daisy Johnson, ou Quake

Les Verseau sont toujours très uniques et ont des personnalités à la fois mystérieuses et distinctes. C’est le cas de Quake de Agents of SHIELD.

Elle ne laisse pas trop transparaître qui elle est réellement, sauf à ses amis proches. Elle est un peu la version féminine de Jughead qui dit «I’m a weirdo» dans Riverdale.

Poissons - Selina Kyle, ou Catwoman

Chez Catwoman, toute la sensibilité des Poissons est cachée derrière un masque de chat. Derrière leur extérieur de «girl boss», les Poissons ne veulent pas que vous sachiez qu’ils sont à 1 poil (de chat) de craquer.

Tout comme Catwoman qui ignore ses problèmes en étant une hors la loi qui ne veut, réellement, que voler au riche pour redonner aux pauvres.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!