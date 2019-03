Réseau de transport structurant: la Ville de Québec revient à la charge

Régis Labeaume sonne de nouveau la charge auprès des gouvernements fédéral et provincial pour que le financement à 100% du Réseau structurant de transport en commun de Québec soit rapidement confirmé.

C’est la requête faite par le maire de Québec, jeudi après-midi, en point de presse. Exhibant une série de chiffres et identifiant plusieurs «solutions», l’administration municipale estime «qu’il y a de l’argent partout» pour pouvoir confirmer rapidement la réalisation du Réseau. Le prochain budget du Québec, qui sera déposé le 21 mars, devrait ainsi contenir les 3 milliards$ du projet, a indiqué le maire.«On fait les frais d’une mésentente technique entre les deux gouvernements, alors qu’il y a plein d’argent disponible, a soutenu le maire. Il y a urgence d’agir pour éviter les retards de réalisation. Il y a de l’argent partout. Ça prend de la volonté politique.». D’après lui, «si on n’a pas le signal, il n’y aura que la ligne bleue et le REM qui vont fonctionner (à Montréal). On n’aura pas une cent nous autres.

Les critères actuels font que l’enveloppe de 5,2 milliards$ du fédéral (Entente bilatérale intégrée Canada-Québec) sont répartis selon l’achalandage. Or, ce critère désavantage la Ville de Québec où les déplacements réalisés par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ne représentent que 8% de l’achalandage de transport en commun dans la province. «Je ne veux pas faire de tribalisme, mais 82% de l’argent s’en va à Montréal», a déploré M. Labeaume. Selon lui, «le fédéral, avec son critère d’achalandage, condamne les plus petits villes à conserver de petits systèmes».

Les deux fonds verts

Le maire pense par ailleurs que le Québec pourrait utiliser le volet Infrastructure verte de 1,8 milliard$ du fédéral au Québec. «C’est tout à fait possible, a-t-il fait remarquer. Il n’y a aucun projet important qui soit aussi payant en terme environnemental qu’un projet de transport collectif.»

L’autre alternative, d’après M. Labeaume serait d’utiliser le Fonds vert québécois où les surplus étaient de 800 millions$ en 2018-2019. «Il n’y a pas grand monde au Québec qui sait à quoi ça va servir», a soutenu le maire de Québec. Tant qu’à moi, tout l’argent devrait aller là (au projet de Québec) demain matin.»

Une autre option serait celle de profiter de la baisse de la dette pour hausser les investissements en infrastructures, a suggéré M. Labeaume.

Il y a un an, au moment du lancement du projet de Réseau de transport structurant, le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, s’était engagé à financier 100% des coûts du Réseau structurant de transport en commun. «J’ai l’entente signée. Tout le monde était d’accord », a insisté Régis Labeaume.