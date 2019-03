Romane Denis dans un film d’horreur

Longtemps marginalisé, le cinéma de genre québécois semble connaître un essor grâce au succès de films tels que Les affamés et Turbo Kid. La cinéaste québécoise Elza Kephart remarque aujourd’hui de plus en plus d’ouverture de la part des institutions financières.

« Le film d’horreur permet de créer des histoires et des images qui perdurent dans l’imaginaire, un peu comme des contes. Et il nous permet d’utiliser davantage le langage des symboles qui est beaucoup plus puissant que celui de la réalité. Alors, on peut passer des messages qui restent avec les gens dans leur subconscient », explique Elza Kephart.

« On est complètement déconnectés de la réalité du commerce mondial. Il y a des gens à l’autre bout du monde qui travaillent à confectionner des vêtements dans des conditions atroces et qui ne gagnent que quelques dollars par jour. Et nous, on achète ces mêmes vêtements pour 10, 20 ou 30 $, on les porte quelques fois, puis on les jette. Mais on nous fait accroire qu’on a besoin de consommer sans cesse pour donner un sens à notre vie. On ne s’en rend souvent même pas compte », remarque Elza Kephart.