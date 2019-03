S’habituer à Choi Min-jeong

MONTRÉAL – La Québécoise Alyson Charles se souvient qu’elle avait été impressionnée au moment de croiser la championne sud-coréenne Choi Min-jeong lors de sa première Coupe du monde en carrière, en novembre, à Calgary.

À n’en point douter, Charles a beaucoup évolué en quelques mois au moment où elle s’apprête à rivaliser avec l’élite, de vendredi à dimanche, aux Championnats mondiaux de patinage de vitesse courte piste prévus en Bulgarie.

«Je me rappelle, à Calgary, quand j’avais vu Choi Ming-jeong, la médaillée d’or au 1500 mètres des Jeux de Pyeongchang, je m’étais dit : “wow, je suis juste à côté d’elle”, a raconté la Montréalaise de 20 ans, lors d’une récente entrevue. Mais tout de suite après, il y a eu un “switch” dans ma tête et je me suis dit que je ne pouvais pas me laisser impressionner.»

De toute vraisemblance, c’était la chose à faire puisque Charles a remporté deux médailles de bronze, à Calgary, aux différentes épreuves individuelles de 500 m, en plus d’aider le relais canadien à grimper sur la troisième marche du podium. Elle a ajouté deux autres médailles individuelles au fil de la saison, soit l’or au 1000 m à Salt Lake City, puis le bronze, encore au 1000 m, à Turin.

Un processus d’apprentissage

En accumulant les bons résultats, Charles s’est qualifiée automatiquement pour être parmi les trois patineuses canadiennes prenant part aux épreuves individuelles en Bulgarie. Kim Boutin et Courtney Sarault seront les autres représentantes du Canada.

«Pour les Mondiaux, je n’ai pas d’objectif au niveau des résultats, a noté Charles. Le but, c’est plus de mettre en application ce que j’ai travaillé. Je suis encore dans un processus d’apprentissage pour ce qui se passera dans trois ans.»

Évidemment, Charles faisait ainsi allusion aux Jeux olympiques de Pékin prévus en février 2022. D’ici là, elle aura sans doute l’occasion d’ajouter de nombreuses médailles internationales à sa récolte, dont peut-être une ou deux lors de ces Mondiaux.