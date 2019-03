SNC-Lavalin: Leitao est en phase avec le gouvernement Legault

QUÉBEC | L’ex-ministre des Finances Carlos Leitao «soutient entièrement» la position de François Legault sur SNC-Lavalin, notamment quant au fait que le gouvernement du Québec doit rester disponible pour aider l’entreprise.

«À cet égard-là, je suis entièrement d’accord avec la position de [François] ]Legault et [du ministre de l’Économie, Pierre] Fitzgibbon. Moi, je les soutiens», a indiqué M. Leitao, jeudi, en marge d’un point de presse sur le prochain budget du Québec.

La semaine dernière, M. Fitzgibbon avait indiqué que le gouvernement devait «être disponible s’il y a des actes qu’on doit poser», même si rien ne peut être fait dans l’immédiat.

Des propos qui ont trouvé écho chez le député libéral de Robert-Baldwin.

«SNC-Lavalin, c’est une entreprise stratégique pour l’économie du Québec et du Canada, et donc je pense que les gouvernements doivent rester très attentifs à cette situation et mettre en place les mesures nécessaires pour s’assurer que l’entreprise demeure une entreprise stratégique et viable», a indiqué M. Leitao.

Quant à ce que le gouvernement Trudeau devrait faire pour aider l’entreprise, M. Leitao n’a pas osé se mouiller. «C’est à eux de décider ce qu’ils veulent faire», s’est-il contenté de répéter.

L’entreprise québécoise SNC-Lavalin fait face à accusations de fraude et de corruption pour des événements qui auraient eu lieu en Libye. L’entreprise a tenté de conclure, auprès de la Couronne fédérale, une entente à l’amiable, ce qui a jusqu’à présent été refusé puisque les poursuites criminelles sont maintenues.