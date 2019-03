Sortir de l’ordinaire salade

L’ÉRABLE

Photo courtoisie

Même si son nom peut faire peur dans un concours de diction, l’entreprise Lökkö (on prononce locaux) a vu le jour en 2016 après que deux passionnés de bouffe, Pierre-Marc Doucet et Odile Gagnon, ont décidé de commercialiser les trois premières recettes de vinaigrettes qu’Odile avait préparées. Et désireux d’offrir des produits d’ici, ils ont créé jusqu’à présent six variétés qui sortent de l’ordinaire. Pomme, fraise et courge sont quelques-unes des saveurs de ces produits si populaires. Et je dois avouer que pour ma part, je suis tombé en amour avec celle à l’érable et au poivre des dunes. Autant avec une salade au fromage bleu qu’avec un brie fondant au four, vous surprendrez vos convives.