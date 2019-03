Steven Dubois : le substitut qui sort de l’ombre

MONTRÉAL - Gagnant de trois médailles individuelles et ayant terminé quatrième à deux occasions depuis le début de la saison sur le circuit de la Coupe du monde, le Québécois Steven Dubois est le héros inattendu de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste.

À 21 ans, Dubois s’est ainsi invité aux Championnats du monde, en Bulgarie, où il fait partie des trois patineurs du Canada pour les distances individuelles, avec Charles Hamelin et Samuel Girard.

«Personnellement, je suis surpris, oui et non, a indiqué l’athlète originaire de Terrebonne. Mon objectif était de gagner des médailles individuelles en Coupe du monde, mais j’ai été agréablement surpris d’en remporter trois. Ça reste un objectif difficile à atteindre. En même temps, ça va super bien depuis l’an dernier. Je savais que j’étais dans le coup pour suivre les autres gars de l’équipe canadienne et de bien faire au niveau international.»

Occupant un rôle de substitut sur l’équipe nationale en 2017-2018, Dubois n’avait pas fait le voyage aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il s’entraînait toutefois déjà avec les frères Hamelin, Samuel Girard, Charle Cournoyer et Pascal Dion. Puisque tout ce beau monde devait se préparer pour le grand rendez-vous, Dubois n’avait pas eu l’opportunité de participer aux compétitions internationales ayant précédé les Jeux.

«Je suivais les autres à l’entraînement, je les suivais en Coupe du monde, mais lors des compétitions, je les regardais faire», a résumé Dubois, sans trop d’amertume.

Pour lui, même si la situation était un brin frustrante, ça faisait partie de son apprentissage.

«D’avoir été substitut l’an dernier, ç’a été une belle expérience, mais toute l’année, j’avais ce désir de participer aux Jeux olympiques avec eux, a-t-il dit. Je me vois aux prochains Jeux et tout ce que je fais en ce moment, c’est pour me préparer à atteindre cet objectif.»

«J’ai vu comment une année olympique se déroule. Ça va être un plus pour moi dans mon parcours vers les prochains Jeux et lorsque viendront les sélections olympiques.»

Une confiance à bâtir

Pour le vétéran Charles Hamelin, il ne fait aucun doute que Dubois fait partie des candidats logiques pour participer aux Jeux de Pékin, en 2022.

«Dans le cas de Steven, sa progression est assez rapide, a-t-il estimé. Techniquement, il est vraiment excellent. Le seul aspect qui lui manque un peu, c’est la confiance. Il y a des courses cette saison où je pense qu’il aurait pu gagner, mais on dirait qu’il voulait parfois conserver ses énergies trop longtemps. Selon moi, il avait de l’essence pour pousser encore plus et aller chercher l’or. Mais ça va venir.»

«J’ai un peu de misère avec le côté tactique, mais je m’en viens meilleur qu’avant, a pour sa part reconnu Dubois. Je m’améliore à chaque compétition.»

La polyvalence

À court terme, la polyvalence de Dubois pourrait lui permettre de s’illustrer, de vendredi à dimanche, en Bulgarie. Explosif au 500 mètres, il a également l’endurance pour bien faire au 1500 m. C’est au 1000 m, où le côté tactique est important, qu’il doit être plus constant.

«Mon objectif est de faire le top 8 au classement général pour me qualifier pour la course de 3000 m, a souhaité Dubois, rappelant le format des Mondiaux. Avec mes deux récents podiums à Turin [au 1000 m et au 1500 m], je pense que les autres compétiteurs vont m’avoir dans leur mire.»

Avant cette récolte de deux médailles de bronze à la Coupe du monde de Turin, en février, Dubois avait obtenu sa première médaille à Salt Lake City, au mois de novembre, terminant troisième au 1500 m.