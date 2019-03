La merveilleuse Maison Michel-Sarrazin de Québec, centre hospitalier privé spécialisé en soins palliatifs, a un urgent besoin de bénévoles, particulièrement aux soins. Si vous êtes en bonne forme, à l’aise avec l’idée de la proximité physique des patients, aimez le travail d’équipe (vous serez toujours jumelé à une infirmière), disponible (quarts de travail de 8 heures à raison d’une fois par semaine), fiable, fidèle et avez le désir de vous engager auprès de la Maison Michel-Sarrazin, vous êtes la personne recherchée. Aucune connaissance médicale n’est requise puisque vous recevrez une formation appropriée. Renseignements : Diane Bilodeau au 418 688-0878, poste 439.

Toute une avant-première !

La 16e Soirée avant-première du Salon international de l’auto de Québec (SIAQ), présentée le 4 mars dernier à Expo Cité sous la présidence d’honneur de Michel Laurin, président et chef de la Direction Industrielle Alliance Assurances et Services Financiers, a permis d’amasser 146 000 $ (un nouveau record) au profit de la Fondation Mobilis. Cette somme sera redistribuée à plus de 200 organismes sociaux, familles et individus aux prises avec une difficulté liée à la mobilité. Sur la photo, Mathieu Laplante, président du 38e SIAQ, Michel Laurin, président du Cercle des Gouverneurs, Charles Drouin, directeur général du SIAQ, entourés des membres du Cercle des Gouverneurs de la Fondation Mobilis.

Les meilleurs au Canada

Installé depuis moins de deux ans dans de nouveaux locaux sur le boulevard Wilfrid-Carrier à l’angle du boulevard Alphonse-Desjardins à Lévis, Kia Lévis a reçu récemment le trophée du meilleur concessionnaire canadien 2018. Il s’agit de la plus haute distinction attribuée à un concessionnaire Kia d’un océan à l’autre. Kia Lévis a mérité cet honneur en raison de ses installations, de ses processus, de sa gestion et de sa performance. Ces récompenses sont octroyées dans le contexte du programme d’évaluation exhaustif de Kia. Sur la photo, Marcel Lacasse, PDG de Kia Lévis, et Kyle Lee, président et chef de la direction de Kia Canada Inc.

Paroles de jeunes

La 38e soirée-bénéfice « Paroles de jeunes », au profit de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec (CPPQ), présentée le 27 février dernier à l’Hôtel Château Laurier Québec, sous la coprésidence d’honneur de Gordon Bain, fondateur et président du CA du Groupe Océan, et Me Pierre Rivard, avocat de la firme Rivard Fournier Avocats, a permis d’amasser une somme record de 121 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Carole Marchand, groupe Visique et présidente de la Fondation du CPPQ, Gordon Bain, coprésident d’honneur, Steve Ross, Ross Stratégie Conseil, prochain président de la Fondation du CPPQ, Brigitte Trudel, directrice générale de l’école Saint-François, Me Pierre Rivard, coprésident d’honneur et Lily Perron, directrice générale de la Fondation du CPPQ, entourent les trois élèves animateurs de la soirée : Brandon Jesttes, Alex Paradis et Joannie Essiambre.

Anniversaires

Ashton Leblond (photo), président fondateur des restaurants Ashton de la région de Québec, 71 ans... Saskia Thuot, animatrice de l’émission Décore ta vie à Canal Vie, native de Québec, 46 ans... Maxim Roy, comédienne et actrice québécoise, 47 ans... Denis Boucher, lanceur, avec les Expos en 1993 et 1994, 51 ans... Bernard Voyer, explorateur et conférencier québécois, 66 ans... Raymond Bouchard, comédien et acteur québécois, 74 ans...

Disparus

Le 7 mars 2004. Mimi d’Estée (photo), 96 ans, comédienne, actrice et courriériste... 2017. Yukinori Miyabe, 48 ans, médaillée de bronze au 1000 mètres masculin de patinage de vitesse aux Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992... 2016. Jean-Bernard Raimond, 90 ans, diplomate et homme politique français, ministre des Affaires étrangères (1986-1988)... 2015. Jacques Cressard, 79 ans, homme politique français.