Une municipalité américaine pourrait emprisonner les propriétaires de chiens qui jappent pendant plus de 20 minutes

La municipalité de Saddle River au New Jersey est apparemment aux prises avec un énorme problème de pollution sonore causée par des aboiements canins.

Et pour y remédier, elle est prête à utiliser les grands moyens, c’est-à-dire mettre en prison les humains fautifs, selon ce que rapporte le Daily Mail .

La situation est à ce point insupportable que le conseil de ville cherche à faire entériner une nouvelle réglementation stipulant que les propriétaires de chiens ne doivent pas permettre à leurs compagnons poilus de japper pendant plus de 20 minutes entre 7 heures et 22 heures, et pendant plus de 15 minutes la nuit.

À défaut de se plier à la loi, les maîtres délinquants pourraient écoper d’amendes de 1000 dollars, de 90 jours de service communautaire ou même de sentences d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 90 jours.

Conséquences trop lourdes?

Saddle River n’est pas la première ville de l’État du New Jersey à se protéger de la sorte contre les bruits animaliers indésirables, mais elle serait certainement celle où les conséquences pour les coupables seraient les plus intenses.

Les résidents de l’endroit ont d’ailleurs tenu à faire savoir à l’administrateur municipal Jerry Giaimis qu’ils croyaient les peines injustifiées.

Celui-ci s’est fait rassurant en entrevue avec le média local NJ.com.

«Je vous garantis à 100 % que personne ne fera de la prison parce que son chien a jappé» a-t-il déclaré à la journaliste Allison Pries.

Selon Giaimis, lorsqu’un chien aboierait de façon trop désagréable, «les gens nous signaleraient l’incident. Des policiers se rendraient sur place et détermineraient si une citation à comparaître doit être émise».

Ultimement, un juge déciderait au cas par cas de la sévérité de la peine à appliquer.

Les autorités de Saddle River ont indiqué que les jappements persistants sont un fléau et causent de l’inconfort dans les environs immédiats.

Toutefois, Giaimis a ajouté «qu’il n’y a pas d’épidémie de chiens qui jappent dans le coin. En fait, il y en a pas mal moins ici que dans les villes environnantes.»