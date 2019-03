Une victoire et un gros rendez-vous pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu le Britannique Cameron Norrie en deux manches de 6-3 et 6-2, jeudi, pour accéder au deuxième tour du tournoi d’Indian Wells, en Californie.

Le vainqueur aura d’ailleurs toute une tâche à son prochain duel, car il se mesurera au Grec Stefanos Tsitsipas, 10e joueur au monde.

Ayant reçu une invitation des organisateurs pour le tableau principal, Auger-Aliassime a eu besoin d’un peu plus d’une heure pour venir à bout du détenteur du 48e rang de l’ATP. Le 58e joueur du circuit professionnel a claqué six des sept as de la rencontre et a réussi trois bris en autant d’occasions.

Le représentant de la Belle Province avait atteint la finale du tournoi de Rio en février, avant de s’incliner en quart de finale à Sao Paulo. Le Serbe Laslo Djere lui a infligé ses deux derniers revers.