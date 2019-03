10e Cyclo-Défi de l’IUCPQ : un rendez-vous le 8 septembre prochain

C’est sous la coprésidence d’honneur de M. Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar, et de M. Jean-Françaois Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance, que le 10e Cyclo-Défi IUCPQ se déroulera le 8 septembre prochain. À cette occasion, près de 550 cyclistes de tous les niveaux, y compris des patients de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval et leur médecin, rouleront au profit de la Fondation IUCPQ. Les fonds amassés visent l’amélioration des soins offerts et de la recherche réalisée dans les domaines des maladies cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques.

Photo courtoisie

Un défi médecin-patient

L’événement offre un volet unique et rassembleur en encourageant l’association entre des médecins et des patients pour la réalisation de ce défi sportif. Ainsi, une vingtaine de médecins de l’Institut ont accepté, l’an dernier, de pédaler avec leur patient. Le Cyclo-Défi prend la forme d’une randonnée sécuritaire et non-chronométrée, à laquelle prennent part quatre pelotons :

50 km à une vitesse moyenne de 22 km/h (DÉBUTANT)

100 km à une vitesse moyenne de 25 km/h (INTERMÉDIAIRE)

100 km à une vitesse moyenne de 28 km/h (AVANCÉ)

120 km à une vitesse moyenne de 30 km/h (TRÈS AVANCÉ)

Une mobilisation record l’an dernier

L’an dernier, pas moins de 500 cyclistes ont pédalé pour soutenir la mission de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, ce qui a permis d’amasser 151 000 $ en profits. Depuis ses débuts, il y a 10 ans, un demi-million de dollars ont été recueillis grâce à cette initiative.

Pour information ou inscription : www.cyclodefi-iucpq.com.