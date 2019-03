SANSFAÇON, Jacques



Au CHSLD Bay View de Pointe-Claire, le 1er mars 2019, l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jacques Sansfaçon, fils de feu Paul-Émile Sansfaçon et de feu Jeanne Tanguay. Il demeurait à Pointe-Claire, autrefois à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Il laisse dans le deuil sa fille Annie (Daniel Pullen); ses petits-enfants: Alex-Antoine et Olie; son frère feu Jean-Marc (Claire Dionne); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage du CHSLD Bay View de Pointe-Claire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Auxiliaire de Bay View, 27 Bord du Lac, Pointe-Claire (Québec) H9S 4H1, Tél. : 514-695-9384.