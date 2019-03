BOULET, Martin



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 3 mars 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Martin Boulet, fils de feu Alcide Boulet et de feu Jeannine Talon. Il demeurait à Québec et était originaire de Sainte- Apolline-de-Patton. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Un dernier adieu lui sera rendu en présence des membres de sa famille au moment de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Sainte-Apolline-de-Patton. Il était le frère et l'oncle de: feu René (ses enfants David, Émilie, Martine et Jérôme), Linda (ses enfants Hugo et Julie), Lucie (Marcel Mathieu), feu Guy (ses enfants Cédric et Laurie), Micheline (Jean Fiset), Colette (René Noël) et Rémi (ses enfants Marie-Pier, Andréanne et Jérémy). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins et cousines. Un remerciement spécial au personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la