DEMERS, Jacques



Le 4 mars 2019, est décédé à Alma, à l'âge de 68 ans 9 mois, M. Jacques Demers, fils de feu M. Paul-Émile Demers et de feu dame Annette Olivier, demeurant à St-Bruno. La famille recevra les condoléances le dimanche 10 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 11 mars 2019 à compter de 9h à l'église de St-Bruno, 542, rue St-Alphonse, St-Bruno.M. Demers sera inhumé au cimetière de St-Bruno à une date ultérieure. Il était le frère de: Paul-Eugène (Laurence Harvey), Pierrette (Marcel Boucher), Rolland (Diane Hamel), Monique (Réal Demers). L'ont précédé dans la mort Gilberte, Roger et Claire. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces: Pierre, Marcel et Louis Boucher, Gabriel, Michelle et Valérie Demers et plusieurs autres. Plusieurs amis partagent leur peine avec la famille, particulièrement Huguette Gagnon et Martine Bouchard. Pour rendre hommage à M. Jacques Demers, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com.