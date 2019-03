ARIAL, Pierrette



À Beauport, est décédée le 17 février 2019, à l'âge de 86 ans, dame Pierrette Arial. Elle est ainsi allée retrouver son mari, Jacques Langlois, ses parents: Blanche Boucher et Joseph Arial; ses frères: André, Marcel et Philippe; de même que ses sœurs: Carmen, Huguette et Mariette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bruno Langlois (Sylvie Payment), François Langlois (Atossa Reyhani) et Mireille Langlois; ses petites-filles: Lili et Arielle Langlois; ses belles-sœurs: Yvette Gauvin et Jeannine Langlois; ses beaux-frères: Claude et Gilles Drolet; de nombreux neveux et nièces ainsi que des ami(e)s et des voisins de plusieurs décennies. La famille vous accueillera le samedi 16 mars 2019, à lade 12h à 15h, en présence des cendres. Des remerciements sincères au personnel du CHSLD St-Augustin, pour leur dévouement et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fraternité de Vanier, (popote roulante), 204 Avenue Gauvin, Québec QC G1M 1Y5, fraternitedevanier.org Tel : 418-683-2400