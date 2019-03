Bonne nouvelle! Fitbit lance trois nouvelles montres plus abordables!

Grand lancement cette semaine chez Fitbit qui présente quatre nouvelles montres non seulement taillées pour suivre votre activité physique, mais également pour votre portefeuille.

Le fabricant de montres numériques vient de dévoiler quatre montres connectées spécialement pour suivre l’intensité et la quantité d’activité physique que vous faites.

La nouvelle montre Versa Lite Edition est conçue pour compter vos calories, suivre votre sommeil incluant vos apnées et votre fréquence cardiaque en tout temps.

Avec 4 jours d’autonomie sur batterie, son GPS elle est adaptée à la nage et jusqu’à 15 types d’exercices. À 199,95 $ (prix tirés du site Fitbit canadien), elle est 50 $ moins cher que le modèle Versa régulier et 100 $ de moins que la version Édition spéciale.

Encore moins cher que la Versa Lite Edition, la version Inspire HR (129,95 $) comprend l’essentiel en matière de santé et d’activité physique:

5 jours d’autonomie sur pile

Suivi de la fréquence cardiaque en tout temps

Suivi des phases de sommeil

Suivi des calories brûlées.

Pour les enfants

Fitbit a aussi pensé aux enfants en lançant la montre Ace 2.

Conçue pour les six ans et plus, l’Ace 2 se veut une montre-bracelet d’activité censée développer de saines habitudes.

Incluant le suivi de l’activité et du sommeil, elle est adaptée à la nage, au défi de pas, sans oublier l’inévitable et obligatoire contrôle parental.

Cette dernière fonction permet en autre d’établir des rappels d’heure du coucher et des alarmes silencieuses qui réveillent facilement les enfants par une vibration au poignet.

Comme cette montre est connectée à l’application mobile Fitbit du téléphone du parent, ce dernier pourra suivre leurs activités et même approuver leurs nouveaux contacts.

Plus intéressants encore, les incitatifs amusants pour les motiver à bouger et à relever des défis.

Bien évidemment, ceux-ci peuvent aisément personnaliser leur montre.

Pour le prix, il faudra revenir plus tard pour le connaître. Celui-ci devrait tourner autour de la centaine de dollars puisque le prix du catalogue américain est de 70 $ US.

Fitbit a prévu plusieurs couleurs de bracelet adaptées à chacune des nouvelles montres.

Les livraisons commencent ce mois-ci, sauf pour l’Ace 2 qui arrivera au début de l’été.